FESTIVAL DE LA RANDONNÉE PATRIMOINE ET RENOUVEAU DE LA VITICULTURE EN VALLÉE FRANÇAISE Le Pompidou

Le Pompidou

FESTIVAL DE LA RANDONNÉE PATRIMOINE ET RENOUVEAU DE LA VITICULTURE EN VALLÉE FRANÇAISE

Place du village Le Pompidou Lozère

Tarif : 27 – 27 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 08:30:00

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

Dans le cadre du Festival de l’Itinérance, de la Randonnée et des Activités de pleine nature (FIRA), découvrez un patrimoine historique et dégustez les dernières cuvées du Clos de la Rouvière. Distance 14 km. D+ 500 m. Collation d’accueil, le repas du midi et l’accompagnement de la randonnée inclus. Sur réservation.

Dans le cadre du Festival de l’Itinérance, de la Randonnée et des Activités de pleine nature (FIRA), inscrivez-vous pour la randonnée Patrimoine et renouveau de la viticulture en Vallée Française .

Randonnée de niveau 2. Distance 14 km. Dénivelé +500 m. Le prix de 27 € comprend la collation d’accueil, le repas du midi, l’accompagnement de la randonnée. Réduction 2 personnes 5 %. Réduction groupe (à partir de 8 personnes) 10 %

Rendez-vous à 8h45, place du village du Pompidou. Réservations indispensables (de préférence en ligne).

Remarquable randonnée où vous pourrez visiter, en 2 boucles de 7 km chacune ( une le matin et une l’après midi), un riche patrimoine historique: l’Eglise de St Flour du Pompidou, le hameau de la Coste, l’Eglise de Molezon ainsi que son château en cours de rénovation.

Vous dégusterez les dernières cuvées du Clos de la Rouvière offerts par Valérie et David Flayol. Les paysages et écosystèmes traversés sont remarquables à plusieurs titres. .

Place du village Le Pompidou 48110 Lozère Occitanie +33 4 66 07 26 61 fira.le3@orange.fr

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English :

As part of the Festival de l’Itinérance, de la Randonnée et des Activités de pleine nature (FIRA), discover a historic heritage and taste the latest Clos de la Rouvière vintages. Distance: 14 km. D+: 500 m. Welcome snack, lunch and hiking guide included. Reservations required.

L’événement FESTIVAL DE LA RANDONNÉE PATRIMOINE ET RENOUVEAU DE LA VITICULTURE EN VALLÉE FRANÇAISE Le Pompidou a été mis à jour le 2026-04-18 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère