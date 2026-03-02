TRAIL LA CASTAGNE Le Pompidou

TRAIL LA CASTAGNE

Place du village Le Pompidou Lozère

Début : 2026-08-16 08:00:00

fin : 2026-08-16

2026-08-16

7ème course du challenge des vallées cévenoles La Castagne au Pompidou. Parcours de 14 km, 580 m de D+. Ravitaillement sur le parcours. 60% de route, 40% de chemins. Inscriptions sur place de 8h à 8h45. Départ à 9h.

Participer au Challenge des Vallées Cévenoles, c’est l’occasion de découvrir les Cévennes Lozériennes au détour de 7 parcours de courses à pied. Partez à la découverte de notre magnifique territoire riche de ses paysages, de son authenticité et de ses ressources.

Place du village Le Pompidou 48110 Lozère Occitanie +33 6 98 59 52 40 etienne.nathanael@orange.fr

7th race in the challenge des vallées cévenoles: La Castagne au Pompidou. 14 km course, 580 m D+. Refreshments on course. 60% roads, 40% paths. On-site registration from 8am to 8:45am. Start at 9am.

