VISITES DE FERMES 2026: LA FERMACIE Le Pompidou

Le Pompidou

VISITES DE FERMES 2026: LA FERMACIE

9 place du Village Le Pompidou Lozère

Tarif : 4 – 4 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Visite guidée des jardins, découverte des plantes médicinales, visite du labo de transfo et du séchoir. Découvrez les différents produits fabriqué aux Jardins de la Fermacie et dégustez des boissons aux plantes. Possibilité d’achat après la visite.

Inscription obligatoire à l’office de tourisme des Cévennes au Mont Lozère

De juin à septembre, venez découvrir les visites de fermes entre Cévennes et Mont Lozère! Du Mont Lozère à la Vallée Française, de la Vallée Longue aux Gorges du Tarn, partez à la découverte de nos agriculteurs et de leurs savoir-faire.

Véritable îlot de biodiversité, l’exploitation des Jardins de la Fermacie est née d’une métamorphose audacieuse celle d’une ancienne forêt de résineux transformée en de magnifiques terrasses fertiles. Aujourd’hui, Anne-Claire y cultive avec passion plus d’une trentaine de plantes médicinales, qu’elle transforme elle-même avec soin directement sur place.

De ces cultures naissent des soins naturels pensés pour le quotidien alcoolatures (teintures mères), cosmétiques, hydrolats et plantes sèches. Entre le potager luxuriant et la vie du poulailler, l’exploitation fonctionne en autonomie grâce à l’énergie solaire et à la récupération des eaux de pluie.

C’est un pari écologique réussi qu’Anne-Claire se fera un immense plaisir de vous faire découvrir lors d’une visite .

Information sur la visite

– Visite guidée des jardins,

– Découvertes des plantes médicinales, leurs propriétés, leurs usages, vous pourrez observer, sentir, toucher …

– Visite du labo de transfo, du séchoir.

– Présentation des différents produits fabriqués et dégustation de boissons aux plantes…

– Possibilité d’achat après la visite.

Inscription obligatoire à l’office de tourisme des Cévennes au Mont Lozère .

9 place du Village Le Pompidou 48110 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94 info@cevennes-montlozere.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take a guided tour of the gardens, discover the medicinal plants and visit the transfo lab and drying room. Discover the different products made at the Jardins de la Fermacie and taste herbal drinks. Purchase available after the tour.

Registration required at the Cévennes au Mont Lozère tourist office

L’événement VISITES DE FERMES 2026: LA FERMACIE Le Pompidou a été mis à jour le 2026-05-16 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère