FESTIVAL DE LA RANDONNÉE SUR LA CORNICHE DES CÉVENNES Moissac-Vallée-Française

Moissac-Vallée-Française

FESTIVAL DE LA RANDONNÉE SUR LA CORNICHE DES CÉVENNES

Aire de jeux de St Roman de Tousque Moissac-Vallée-Française Lozère

Tarif : 27 – 27 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Dans le cadre du Festival de l’Itinérance, de la Randonnée et des Activités de pleine nature (FIRA), découvrez la corniche des Cévennes à pied. Distance 15 km. D+ 600 m. Collation d’accueil, le repas du midi et l’accompagnement de la randonnée inclus. Sur réservation.

Dans le cadre du Festival de l’Itinérance, de la Randonnée et des Activités de pleine nature (FIRA), inscrivez-vous pour la randonnée Sur la corniche des Cévennes, Saint Roman de Tousque, de la draille du Moyen Age au XXIème siècle .

Randonnée de niveau 2. Distance 15 km. Dénivelé +600 m. Le prix de 27 € comprend la collation d’accueil, le repas du midi, l’accompagnement de la randonnée. Réduction 2 personnes 5 %. Réduction groupe (à partir de 8 personnes) 10 %

Rendez-vous à 8h30, à l’aire de jeux de St Roman de Tousque. Réservations indispensables (de préférence en ligne).

Saint Roman de Tousque, hameau perché sur la corniche des Cévennes à 650 m d’altitude, est depuis longtemps un lieu de passage obligé pour les voyageurs et ce depuis le Moyen Age .

Sur le serre des potences nous marcherons sur les pas des anciens voyageurs et du seigneur de Moissac. Nous nous intéresserons à l’histoire du château de Moissac .

Tout au long de cette randonnée et vous découvrirez les paysages de la vallée Borgne et de la Vallée Française . .

Aire de jeux de St Roman de Tousque Moissac-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 4 66 07 26 61 fira.le3@orange.fr

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English :

As part of the Festival de l’Itinérance, de la Randonnée et des Activités de pleine nature (FIRA), discover the Cévennes corniche on foot. Distance: 15 km. D+: 600 m. Welcome snack, lunch and hiking guide included. Reservations required.

L’événement FESTIVAL DE LA RANDONNÉE SUR LA CORNICHE DES CÉVENNES Moissac-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-04-18 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère