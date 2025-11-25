MARCHÉ DE SAINT-ROMAN-DE-TOUSQUE Moissac-Vallée-Française
MARCHÉ DE SAINT-ROMAN-DE-TOUSQUE
Village Moissac-Vallée-Française Lozère
Demi-journée
Début : 2026-07-01 09:00:00
fin : 2026-08-26 12:00:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Marché de producteurs tous les mercredis matins de juillet à août à Saint-Roman-de-Tousque où vous découvrirez des produits régionaux.
Village Moissac-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94
English :
Farmers’ market every Wednesday morning from July to August in Saint-Roman-de-Tousque, where you can discover regional products.
