SOUL AFRO GOSPEL Moissac-Vallée-Française
SOUL AFRO GOSPEL Moissac-Vallée-Française samedi 27 juin 2026.
Moissac-Vallée-Française
SOUL AFRO GOSPEL
Temple de St Roman Moissac-Vallée-Française Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Rendez-vous pour un concert d’ensemble vocal Les Chemins de 7’Soul, de Soul Afro Gospel. Concert suivi d’une collation.
Samedi 27 juin, à 19h30, rendez-vous au Temple de St Roman de Tousque, pour un concert d’ensemble vocal Les Chemins de 7’Soul, de Soul Afro Gospel. Concert suivi d’une collation. .
Temple de St Roman Moissac-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie cathbonard@neuf.fr
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English :
Join us for a concert by vocal ensemble Les Chemins de 7’Soul, featuring Soul Afro Gospel. Concert followed by refreshments.
L’événement SOUL AFRO GOSPEL Moissac-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-05-16 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère