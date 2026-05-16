Moissac-Vallée-Française

SOUL AFRO GOSPEL

Temple de St Roman Moissac-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Rendez-vous pour un concert d’ensemble vocal Les Chemins de 7’Soul, de Soul Afro Gospel. Concert suivi d’une collation.

Samedi 27 juin, à 19h30, rendez-vous au Temple de St Roman de Tousque, pour un concert d’ensemble vocal Les Chemins de 7’Soul, de Soul Afro Gospel. Concert suivi d’une collation. .

Temple de St Roman Moissac-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie cathbonard@neuf.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for a concert by vocal ensemble Les Chemins de 7’Soul, featuring Soul Afro Gospel. Concert followed by refreshments.

L’événement SOUL AFRO GOSPEL Moissac-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-05-16 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère