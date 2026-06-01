CONCERT D’HARMONIE VOCALE Moissac-Vallée-Française
CONCERT D’HARMONIE VOCALE Moissac-Vallée-Française vendredi 26 juin 2026.
Moissac-Vallée-Française
CONCERT D’HARMONIE VOCALE
Temple de la Boissonnade Moissac-Vallée-Française Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:30:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Concert d’harmonie vocale avec le chœur de femmes Les Clairénettes de la Fédération des Ecoles de Musique et le chœur d’hommes Los polites omes . Chants polyphoniques trad et actuels. Tout public.
Concert d’harmonie vocale avec le chœur de femmes Les Clairénettes de la Fédération des Ecoles de Musique et le chœur d’hommes Los polites omes . Chants polyphoniques trad et actuels.
Entrée libre Chapeau. Tout public. .
Temple de la Boissonnade Moissac-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 7 52 07 05 52 fedemusique48@gmail.com
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English :
Vocal harmony concert with the women’s choir Les Clairénettes from the Fédération des Ecoles de Musique and the men’s choir Los polites omes . Traditional and contemporary polyphonic songs. All ages.
L’événement CONCERT D’HARMONIE VOCALE Moissac-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-06-10 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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