Informations pratiques

Sainte-Croix-aux-Mines

Festival de la soupe au jardin

11a rue Maurice Burrus Sainte-Croix-aux-Mines Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-26 11:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26 2026-09-27

Ambiance conviviale pour ce festival hors du commun où vous pourrez déguster près de 50 soupes différentes concoctées localement !

Le Festival de la Soupe au Jardin est avant tout une invitation à découvrir les jardins du Parc de la Villa Burrus, à Sainte-Croix-aux-Mines, entretenus depuis 2003 par l’association Un Jardin Passionnément.

Dans ce cadre bucolique, des dizaines de soupes d’ici et d’ailleurs sont proposées à la dégustation recettes traditionnelles ou originales, savoureuses et colorées, réalisées par des bénévoles, des associations, des restaurateurs et des chefs d’Alsace.

Au-delà de la soupe, le Festival est un véritable rendez-vous culturel et familial dans le Val d’Argent. Il propose expositions, animations, conférences, artisanat local, spectacles musicaux originaux, ainsi qu’un traditionnel Grand Bal Folk le samedi soir.

En 2026, le Festival célèbrera sa 10e édition, promettant un week-end encore plus gourmand et festif, toujours placé sous le signe de la convivialité.

Toutes les informations et la programmation sont à retrouver sur le site www.un-jardin-passionnement.org

ainsi que sur la page Facebook Un Jardin Passionnément . .

11a rue Maurice Burrus Sainte-Croix-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 6 81 00 39 17 1jardinpassionnement@gmail.com

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English :

A convivial atmosphere for this unusual festival, where you can sample almost 50 different soups concocted locally!

L’événement Festival de la soupe au jardin Sainte-Croix-aux-Mines a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme du Val d’Argent