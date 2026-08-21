Festival de la Terre – Courpalay (77), Courpalay (77), Courpalay
dimanche 13 septembre 2026 · Courpalay (77) · Courpalay
Informations pratiques
Festival de la Terre – Courpalay (77) Dimanche 13 septembre, 10h00 Courpalay (77) Seine-et-Marne
Entrée 7 euros. Gratuit pour les – de 10 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T10:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T10:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00
Le dimanche 13 septembre 2026, la Chambre d’agriculture de région Île-de-France participera au Festival de la Terre organisé par les Jeunes Agriculteurs de Seine-et-Marne. Un rendez-vous incontournable pour découvrir les richesses de l’agriculture francilienne.
Cet événement festif et pédagogique, ouverts à tous, vise à rapprocher le grand public du monde agricole et à valoriser les filières locales. Partenaire engagé, la Chambre d’agriculture proposera plusieurs animations pour mettre en lumière les savoir-faire des agriculteurs franciliens.
Parmi les temps forts :
Découverte d’un profil de sol pour explorer la typologie du sol, ses différentes couches et les organismes vivants qui y résident ;
Découverte des couverts végétaux
Animations sur la filière maraîchère en partenariat avec le GITEMAR : tombola, estimation du poids d’une cagette de légume, atelier pour les enfants « Je plante mon légume ».
Présence du réseau Bienvenue à la Ferme en Île de France pour le lancement de la Balade du Goût 2026 qui se déroulera les 17 et 18 octobre ;
Concours d’agneaux de boucherie, en partenariat avec l’association Bergers d’Île-de-France.
Concours de génisses laitières.
Concours de produits laitiers de chèvres et brebis en partenariat avec l’association des Fermes Laitières et Fromagères d’Ile de France.
Un espace dédié à l’installation en agriculture.
Une journée conviviale, pour rencontrer les jeunes agriculteurs, et échanger sur leur passion et mieux comprendre les enjeux du monde agricole en Île-de-France.
Courpalay (77) Courpalay Courpalay 77540 Seine-et-Marne Île-de-France
La Chambre d’agriculture sera présente à la 38ème édition du Festival de la Terre, organisée par les Jeunes Agriculteurs de Seine-et-Marne, le dimanche 13 septembre à Courpalay (77).
Chambre d’agriculture de région Ile-de-France