Festival de la Terre – Courpalay (77), Courpalay (77), Courpalay

Informations pratiques

Festival de la Terre – Courpalay (77) Dimanche 13 septembre, 10h00 Courpalay (77) Seine-et-Marne

Entrée 7 euros. Gratuit pour les – de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T10:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T10:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00

Le dimanche 13 septembre 2026, la Chambre d’agriculture de région Île-de-France participera au Festival de la Terre organisé par les Jeunes Agriculteurs de Seine-et-Marne. Un rendez-vous incontournable pour découvrir les richesses de l’agriculture francilienne.

Cet événement festif et pédagogique, ouverts à tous, vise à rapprocher le grand public du monde agricole et à valoriser les filières locales. Partenaire engagé, la Chambre d’agriculture proposera plusieurs animations pour mettre en lumière les savoir-faire des agriculteurs franciliens.

Parmi les temps forts :

Découverte d’un profil de sol pour explorer la typologie du sol, ses différentes couches et les organismes vivants qui y résident ;

Découverte des couverts végétaux

Animations sur la filière maraîchère en partenariat avec le GITEMAR : tombola, estimation du poids d’une cagette de légume, atelier pour les enfants « Je plante mon légume ».

Présence du réseau Bienvenue à la Ferme en Île de France pour le lancement de la Balade du Goût 2026 qui se déroulera les 17 et 18 octobre ;

Concours d’agneaux de boucherie, en partenariat avec l’association Bergers d’Île-de-France.

Concours de génisses laitières.

Concours de produits laitiers de chèvres et brebis en partenariat avec l’association des Fermes Laitières et Fromagères d’Ile de France.

Un espace dédié à l’installation en agriculture.

Une journée conviviale, pour rencontrer les jeunes agriculteurs, et échanger sur leur passion et mieux comprendre les enjeux du monde agricole en Île-de-France.

Courpalay (77) Courpalay Courpalay 77540 Seine-et-Marne Île-de-France

La Chambre d’agriculture sera présente à la 38ème édition du Festival de la Terre, organisée par les Jeunes Agriculteurs de Seine-et-Marne, le dimanche 13 septembre à Courpalay (77).

Chambre d’agriculture de région Ile-de-France