Le Pêchereau

Festival de la Voix

Rue du Manoir Le Pêchereau Indre

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Festival de la Voix , concert Malincka et Opus Hedera à l’Église Notre Dame du Pêchereau.

Concert Voix du monde, mémoire vivante . Porté par quatre chanteuses passionnées, Malincka propose un voyage à travers les traditions orales du monde. Entre réarrangements et compositions, elles font vibrer l’humain et ses émotions. Des chants de lutte italiens aux légendes mexicaines, leur sincérité crée un lien direct avec le public.

Opus Hedera tisse un jardin sonore où quatre chanteurs sculptent des paysages musicaux traversant les siècles, des polyphonies renaissantes aux accents contemporains. L’acappella déploie ici toute l’expressivité de la voix humaine.

Entre intensité et délicatesse, une expérience où la musique devient un espace de partage vivant. 10 .

Rue du Manoir Le Pêchereau 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 47 50 70 02

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English :

Festival de la Voix, Malincka and Opus Hedera concert at Église Notre Dame du Pêchereau.

L’événement Festival de la Voix Le Pêchereau a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Vallée de la Creuse