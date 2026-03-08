Festival de l’Art et la Matière en Drôme des Collines Monika Riethmueller Maison Quarrée Moras-en-Valloire

Festival de l’Art et la Matière en Drôme des Collines Monika Riethmueller

Maison Quarrée 1 cour Pierre Davity Moras-en-Valloire Drôme

Début : Vendredi 2026-05-29 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Brise baigné de lumière l’escalier de pierre de la maison Quarrée est le lieu idéal au déploiement dans l’espace de la peinture chatoyante de Monika Riethmueller. Peinture monumentale, abstraite, expressive où se déploient librement des formes organiques.

Maison Quarrée 1 cour Pierre Davity Moras-en-Valloire 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes artmatdrome@gmail.com

English :

Breezy and bathed in light, the stone staircase of the Maison Quarrée is the ideal setting for Monika Riethmueller?s shimmering paintings. Monumental, abstract and expressive, her paintings freely unfold organic forms.

