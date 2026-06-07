Bretteville-sur-Laize

Festival de l’eau

Médiathèque Bretteville-sur-Laize Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08 15:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Festival de l’eau

A l’occasion du Festival de l’eau, venez passer une belle matinée à la médiathèque !

Atelier créatif pour enfants de 5 à 12 ans. Sur inscription mediatheque@commune-brettevillesurlaize.com .

Médiathèque Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie mediatheque@commune-brettevillesurlaize.com

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English : Festival de l’eau

Water Festival

L’événement Festival de l’eau Bretteville-sur-Laize a été mis à jour le 2026-06-07 par OT Suisse Normande