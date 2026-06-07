Festival de l’eau Bretteville-sur-Laize
Festival de l’eau Bretteville-sur-Laize mercredi 8 juillet 2026.
Bretteville-sur-Laize
Festival de l’eau
Médiathèque Bretteville-sur-Laize Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08 15:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Festival de l’eau
A l’occasion du Festival de l’eau, venez passer une belle matinée à la médiathèque !
Atelier créatif pour enfants de 5 à 12 ans. Sur inscription mediatheque@commune-brettevillesurlaize.com .
Médiathèque Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie mediatheque@commune-brettevillesurlaize.com
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English : Festival de l’eau
Water Festival
L’événement Festival de l’eau Bretteville-sur-Laize a été mis à jour le 2026-06-07 par OT Suisse Normande
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