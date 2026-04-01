Venez découvrir le temps d’un week-end la richesse de la culture thaïlandaise lors du troisième festival de l’eau organisé près de Paris appelé : « Songkran », qui se déroulera dans un lieu unique : le temple Wat Pho Paris, inauguré en 2024.

La fête Songkran est une des plus grande fête d’Asie du Sud Est, à la fois familiale et ludique.

Ce jour de fête mis au patrimoine de l’UNESCO en 2023, correspond au nouvel an thaïlandais.

Célébré à la mi-avril, après la récolte du riz, c’est une période de rassemblement pour la famille et les amis, et aussi un hommage aux ainés. Verser de l’eau, ou s’en asperger, est alors un acte important de vœux de bonheur qui se transmet aux participants des festivités.

Préparez-vous à vivre une journée authentique, quand la culture et les festivités s’entremêlent dans une explosion de couleurs, de rituels et de saveurs.

Pour cette journée exceptionnelle le temple Wat Pho Paris unique en France vous ouvre ses portes et vous donne accès à son parc pour participer aux festivités.

Vous pourrez assister à des concerts de musique et chants thaï traditionnels ainsi qu’à un spectacle de danse en plein air et vous amuser tout au long de la journée en apprenant une nouvelle culture.

Un marché gourmand avec 30 stands de street food vous proposera de découvrir la savoureuse cuisine thaïlandaise à travers 80 plats différents.

Vous pourrez aussi assister à des combats de boxe thaï ou même vous entrainer selon votre envie avec un professeur de renom.

La parade des participantes de Miss Songran avec leurs tenues en soies colorées et leurs accessoires dorés vous fera découvrir la mode thaïlandaise.

Enfin, pour se détendre des stands de massage thaï seront disponibles pour un moment de bien être.

Voyagez en famille avec nous le temps de ce festival plein d’activités variées !

Festival de l’eau thaïlandais, « Songkran Paris », voyagez le temps d’un week-end au cœur la culture et des traditions thaïlandaises.

Le dimanche 19 avril 2026

de 09h00 à 18h00

gratuit

Des navettes gratuites seront mises en place à la gare de RER C : Breuillet village tout au long du festival.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-19T12:00:00+02:00

fin : 2026-04-19T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-19T09:00:00+02:00_2026-04-19T18:00:00+02:00

Wat Pho Paris 5224, rue de Rimoron 91650 Breux-Jouy

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