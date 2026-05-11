Festival de l’expression culturelle Fête des cultures Château Bouly Saint-Loup-sur-Semouse
Festival de l’expression culturelle Fête des cultures Château Bouly Saint-Loup-sur-Semouse lundi 8 juin 2026.
Saint-Loup-sur-Semouse
Festival de l’expression culturelle Fête des cultures
Château Bouly 6B Avenue Jacques Parisot Saint-Loup-sur-Semouse Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08 13:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00
Date(s) :
2026-06-08
Cette année, nous avons choisi de mettre à l’honneur la richesse et la diversité des cultures qu’elles soient artistiques ou humaines. Ateliers et animations seront proposés gratuitement toute la semaine du 8 juin pour partager et découvrir le monde !
Et surtout réservez votre samedi 13 juin pour une grande Fête des cultures dans le parc du Château Bouly ! .
Château Bouly 6B Avenue Jacques Parisot Saint-Loup-sur-Semouse 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 47 89 54 mairie@saint-loup.eu
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English : Festival de l’expression culturelle Fête des cultures
L’événement Festival de l’expression culturelle Fête des cultures Saint-Loup-sur-Semouse a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD