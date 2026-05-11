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Festival de l’expression culturelle Fête des cultures Château Bouly Saint-Loup-sur-Semouse

Festival de l’expression culturelle Fête des cultures Château Bouly Saint-Loup-sur-Semouse lundi 8 juin 2026.

Lieu : Château Bouly

Adresse : 6B Avenue Jacques Parisot

Ville : 70800 Saint-Loup-sur-Semouse

Département : Haute-Saône

Début : lundi 8 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Saint-Loup-sur-Semouse

Festival de l’expression culturelle Fête des cultures

Château Bouly 6B Avenue Jacques Parisot Saint-Loup-sur-Semouse Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08 13:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :
2026-06-08

Cette année, nous avons choisi de mettre à l’honneur la richesse et la diversité des cultures qu’elles soient artistiques ou humaines. Ateliers et animations seront proposés gratuitement toute la semaine du 8 juin pour partager et découvrir le monde !

Et surtout réservez votre samedi 13 juin pour une grande Fête des cultures dans le parc du Château Bouly !   .

Château Bouly 6B Avenue Jacques Parisot Saint-Loup-sur-Semouse 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 47 89 54  mairie@saint-loup.eu

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English : Festival de l’expression culturelle Fête des cultures

L’événement Festival de l’expression culturelle Fête des cultures Saint-Loup-sur-Semouse a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD