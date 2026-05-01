Monbazillac

Festival de littérature jeunesse

Salle des fêtes Monbazillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Seul festival jeunesse du Grand Bergeracois, la 17e édition vous donne rendez-vous les 29 et 30 mai !

Pendant deux journées scolaires, 39 classes de la maternelle au lycée rencontreront 8 auteurs et illustrateurs jeunesse de renommée nationale ainsi que plusieurs maisons d’édition.

Le vendredi 29 mai dès 18h, ouverture au public avec le spectacle Les Contes Bio de Monsieur Mouch.

Le samedi 30 mai, place à la journée tout public spectacles, ateliers créatifs et médias, animations littéraires et rencontres avec les auteurs en dédicace grâce aux librairies indépendantes partenaires.

Un événement convivial et culturel incontournable pour petits et grands ! .

Salle des fêtes Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 15 10 63 eclatsdelire24@orange.fr

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English : Festival de littérature jeunesse

L’événement Festival de littérature jeunesse Monbazillac a été mis à jour le 2026-05-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides