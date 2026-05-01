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Festival de littérature jeunesse Monbazillac

Festival de littérature jeunesse Monbazillac

Festival de littérature jeunesse Monbazillac samedi 30 mai 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 24240 Monbazillac

Département : Dordogne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Monbazillac

Festival de littérature jeunesse

Salle des fêtes Monbazillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Samedi 30 mai ouverture de 10h00 à 18h00.

Pendant toute la journée, dédicaces et ateliers
– Animation en live par la Cie Vata.
– Exposition Paréidolie des travaux scolaires.
– Exposition L’art en jouets de Maria Jalibert.
– Atelier Arts Plastiques par la Nouvelle Galerie et
des bénévoles de l’association.
– Lectures du réseau des médiathèques de la CAB.
– Présence et dédicace de tous les auteur•e•s sur les
stands des libraires et éditeur•ice•s.
– Caravane contée Les 18 Gris-gris par la Cie La
Grande illusion.   .

Salle des fêtes Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 15 10 63  eclatsdelire24@orange.fr

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English : Festival de littérature jeunesse

L’événement Festival de littérature jeunesse Monbazillac a été mis à jour le 2026-05-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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