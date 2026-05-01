Festival de littérature jeunesse Monbazillac
Festival de littérature jeunesse Monbazillac samedi 30 mai 2026.
Monbazillac
Festival de littérature jeunesse
Salle des fêtes Monbazillac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Samedi 30 mai ouverture de 10h00 à 18h00.
Pendant toute la journée, dédicaces et ateliers
– Animation en live par la Cie Vata.
– Exposition Paréidolie des travaux scolaires.
– Exposition L’art en jouets de Maria Jalibert.
– Atelier Arts Plastiques par la Nouvelle Galerie et
des bénévoles de l’association.
– Lectures du réseau des médiathèques de la CAB.
– Présence et dédicace de tous les auteur•e•s sur les
stands des libraires et éditeur•ice•s.
– Caravane contée Les 18 Gris-gris par la Cie La
Grande illusion. .
Salle des fêtes Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 15 10 63 eclatsdelire24@orange.fr
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English : Festival de littérature jeunesse
L’événement Festival de littérature jeunesse Monbazillac a été mis à jour le 2026-05-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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