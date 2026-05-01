Monbazillac

Festival de littérature jeunesse

Salle des fêtes Monbazillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Samedi 30 mai ouverture de 10h00 à 18h00.

Pendant toute la journée, dédicaces et ateliers

– Animation en live par la Cie Vata.

– Exposition Paréidolie des travaux scolaires.

– Exposition L’art en jouets de Maria Jalibert.

– Atelier Arts Plastiques par la Nouvelle Galerie et

des bénévoles de l’association.

– Lectures du réseau des médiathèques de la CAB.

– Présence et dédicace de tous les auteur•e•s sur les

stands des libraires et éditeur•ice•s.

– Caravane contée Les 18 Gris-gris par la Cie La

Grande illusion. .

Salle des fêtes Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 15 10 63 eclatsdelire24@orange.fr

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English : Festival de littérature jeunesse

L’événement Festival de littérature jeunesse Monbazillac a été mis à jour le 2026-05-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides