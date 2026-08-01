Festival de littérature jeunesse Sainte-Marguerite
samedi 29 août 2026 · Sainte-Marguerite
Informations pratiques
Sainte-Marguerite
Festival de littérature jeunesse
Sainte-Marguerite Sainte-Marguerite Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Festival de littérature jeunesse plume sur le thème de la Liberté avec parc d’attractions éphémère.
.
Sainte-Marguerite Sainte-Marguerite 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes al–siauguesstaintemarie@villeauvergne.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Plume Children’s Literature Festival on the theme of Freedom, featuring a temporary amusement park.
L’événement Festival de littérature jeunesse Sainte-Marguerite a été mis à jour le 2026-08-11 par Communauté de communes des rives Haut-Allier