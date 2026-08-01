Informations pratiques

Sainte-Marguerite

Festival de littérature jeunesse

Sainte-Marguerite Sainte-Marguerite Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Festival de littérature jeunesse plume sur le thème de la Liberté avec parc d’attractions éphémère.

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Sainte-Marguerite Sainte-Marguerite 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes al–siauguesstaintemarie@villeauvergne.org

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English :

Plume Children’s Literature Festival on the theme of Freedom, featuring a temporary amusement park.

L’événement Festival de littérature jeunesse Sainte-Marguerite a été mis à jour le 2026-08-11 par Communauté de communes des rives Haut-Allier