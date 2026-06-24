Festival de l’Orbe Salle la Tourbière Bois-d’Amont samedi 29 août 2026.

Bois-d’Amont

Festival de l’Orbe

Salle la Tourbière 163 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont Jura

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 18:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Festival de l’Orbe organisé par Rock sur l’Orbe.

Buvette et petite restauration sur place.

Programme à partir de 18h

Blandine de Vit Piano

Shuza le Padawan Rap

Flash Fashion Rock

Jura Roots Records Reggae .

Salle la Tourbière 163 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Festival de l’Orbe

L’événement Festival de l’Orbe Bois-d’Amont a été mis à jour le 2026-06-24 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses