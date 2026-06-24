Festival de l’Orbe Salle la Tourbière Bois-d’Amont
Festival de l’Orbe Salle la Tourbière Bois-d’Amont samedi 29 août 2026.
Bois-d’Amont
Festival de l’Orbe
Salle la Tourbière 163 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont Jura
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Festival de l’Orbe organisé par Rock sur l’Orbe.
Buvette et petite restauration sur place.
Programme à partir de 18h
Blandine de Vit Piano
Shuza le Padawan Rap
Flash Fashion Rock
Jura Roots Records Reggae .
Salle la Tourbière 163 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Festival de l’Orbe
L’événement Festival de l’Orbe Bois-d’Amont a été mis à jour le 2026-06-24 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
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