VIDE GRENIER BROCANTE Rue des Couenneaux Bois-d’Amont

Informations pratiques

Bois-d’Amont

VIDE GRENIER BROCANTE

Rue des Couenneaux Rue des Couénneaux Bois-d’Amont Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 07:00:00

fin : 2026-09-06 17:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Nous organisons un Vide Grenier/Brocante durant toute la journée du dimanche 6 septembre 2026. Restauration, buvette et Fanfare sont au programme. L’évènement aura lieu de 7h à 17h. .

Rue des Couenneaux Rue des Couénneaux Bois-d’Amont 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 98 87 65 apeboisdamont@gmail.com

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English : VIDE GRENIER BROCANTE

L’événement VIDE GRENIER BROCANTE Bois-d’Amont a été mis à jour le 2026-07-28 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses