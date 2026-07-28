VIDE GRENIER BROCANTE Rue des Couenneaux Bois-d’Amont
dimanche 6 septembre 2026 · Rue des Couenneaux · Bois-d'Amont
Informations pratiques
Bois-d’Amont
VIDE GRENIER BROCANTE
Rue des Couenneaux Rue des Couénneaux Bois-d’Amont Jura
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 07:00:00
fin : 2026-09-06 17:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Nous organisons un Vide Grenier/Brocante durant toute la journée du dimanche 6 septembre 2026. Restauration, buvette et Fanfare sont au programme. L’évènement aura lieu de 7h à 17h. .
Rue des Couenneaux Rue des Couénneaux Bois-d’Amont 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 98 87 65 apeboisdamont@gmail.com
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English : VIDE GRENIER BROCANTE
L’événement VIDE GRENIER BROCANTE Bois-d’Amont a été mis à jour le 2026-07-28 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses