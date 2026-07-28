UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bois-d'Amont

VIDE GRENIER BROCANTE Rue des Couenneaux Bois-d’Amont

dimanche 6 septembre 2026 · Rue des Couenneaux · Bois-d'Amont

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
07:00:00
Lieu
Rue des Couenneaux
Adresse
Rue des Couénneaux
Ville
39220 Bois-d'Amont
Département
Jura
Tarif
Tarif de base plein tarif Tarif de base

Bois-d’Amont

VIDE GRENIER BROCANTE

Rue des Couenneaux Rue des Couénneaux Bois-d’Amont Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 07:00:00
fin : 2026-09-06 17:00:00

Date(s) :
2026-09-06

Nous organisons un Vide Grenier/Brocante durant toute la journée du dimanche 6 septembre 2026. Restauration, buvette et Fanfare sont au programme. L’évènement aura lieu de 7h à 17h.   .

Rue des Couenneaux Rue des Couénneaux Bois-d’Amont 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 98 87 65  apeboisdamont@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : VIDE GRENIER BROCANTE

L’événement VIDE GRENIER BROCANTE Bois-d’Amont a été mis à jour le 2026-07-28 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses

À voir aussi à Bois-d'Amont (Jura)