REPAS DANSANT DU COMITE DE JUMELAGE BOIS D’AMONT / NOSTANG (Morbihan) Salle de la Tourbière Bois-d’Amont
REPAS DANSANT DU COMITE DE JUMELAGE BOIS D’AMONT / NOSTANG (Morbihan) Salle de la Tourbière Bois-d’Amont mardi 4 août 2026.
Bois-d’Amont
REPAS DANSANT DU COMITE DE JUMELAGE BOIS D’AMONT / NOSTANG (Morbihan)
Salle de la Tourbière 163 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont Jura
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 19:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Soirée organisée à l’occasion de la venue de nos amis Bretons à Bois d’Amont, animée par le groupe MELOD’2
Ambiance festive ! Ouvert à tous.
Soirée Menu apéritif Kir / Salade jurassienne / Jambon au foin / gratin dauphinois / Fromage / Dessert / Café
Réservations recommandées 06.32.45.25.92 / 06.32.61.81.45 .
Salle de la Tourbière 163 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté jumelageboisdamont@gmail.com
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English : REPAS DANSANT DU COMITE DE JUMELAGE BOIS D’AMONT / NOSTANG (Morbihan)
L’événement REPAS DANSANT DU COMITE DE JUMELAGE BOIS D’AMONT / NOSTANG (Morbihan) Bois-d’Amont a été mis à jour le 2026-06-19 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
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