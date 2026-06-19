REPAS DANSANT DU COMITE DE JUMELAGE BOIS D’AMONT / NOSTANG (Morbihan) Salle de la Tourbière Bois-d’Amont mardi 4 août 2026.

Bois-d’Amont

REPAS DANSANT DU COMITE DE JUMELAGE BOIS D’AMONT / NOSTANG (Morbihan)

Salle de la Tourbière 163 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont Jura

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 19:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Soirée organisée à l’occasion de la venue de nos amis Bretons à Bois d’Amont, animée par le groupe MELOD’2

Ambiance festive ! Ouvert à tous.

Soirée Menu apéritif Kir / Salade jurassienne / Jambon au foin / gratin dauphinois / Fromage / Dessert / Café

Réservations recommandées 06.32.45.25.92 / 06.32.61.81.45 .

Salle de la Tourbière 163 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté jumelageboisdamont@gmail.com

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English : REPAS DANSANT DU COMITE DE JUMELAGE BOIS D’AMONT / NOSTANG (Morbihan)

L’événement REPAS DANSANT DU COMITE DE JUMELAGE BOIS D’AMONT / NOSTANG (Morbihan) Bois-d’Amont a été mis à jour le 2026-06-19 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses