Informations pratiques

Bois-d’Amont

Olympiades

Office de Tourisme Bois-d’Amont Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 10:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Réveil sportif sur la Station des Rousses. Rendez-vous à 10h. Animation sur réservation. .

Office de Tourisme Bois-d’Amont 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 54 58 52

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English : Olympiades

L’événement Olympiades Bois-d’Amont a été mis à jour le 2026-07-02 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses