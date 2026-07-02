AGENDA · Bois-d'Amont
Olympiades Bois-d’Amont
vendredi 14 août 2026 · Bois-d'Amont
Informations pratiques
Bois-d’Amont
Olympiades
Office de Tourisme Bois-d’Amont Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 10:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Réveil sportif sur la Station des Rousses. Rendez-vous à 10h. Animation sur réservation. .
Office de Tourisme Bois-d’Amont 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 54 58 52
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English : Olympiades
L’événement Olympiades Bois-d’Amont a été mis à jour le 2026-07-02 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
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