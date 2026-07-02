UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bois-d'Amont

Olympiades Bois-d’Amont

vendredi 14 août 2026 · Bois-d'Amont

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Office de Tourisme
Ville
39220 Bois-d'Amont
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Bois-d’Amont

Olympiades

Office de Tourisme Bois-d’Amont Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 10:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Réveil sportif sur la Station des Rousses. Rendez-vous à 10h. Animation sur réservation.   .

Office de Tourisme Bois-d’Amont 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 54 58 52 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Olympiades

L’événement Olympiades Bois-d’Amont a été mis à jour le 2026-07-02 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses

À voir aussi à Bois-d'Amont (Jura)