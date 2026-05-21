Malguénac

Festival de Malguénac #29

Malguénac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-21

Jazz et alentours, arts des ville et arts des champs

Programmation sur le site

Jeudi 20 août

Modkozmik Galactik 19h30 Chapiteau

Trouble 20h30 Salle Résonance

Ëda Diaz 22h15 Salle Résonnance

Oasis Boom 23h45 Chapiteau

Vendredi 21 août

Knobil 19h30 Chapiteau

Joies Multiples 20h30 Salle Résonance

Floating 22h15 Salle Résonance

BioMeTrix 23h45 Chapiteau

Samedi 22 août

Gosseyn 19h30 Chapiteau

Lagon Nwar -20h30 Salle Résonance

Sarãb 22h15 Salle Résonance

King Salami 23h45 Chapiteau

Tous les soirs

Oozband 21h45 Site extérieur

Dj Pouches 1h30 Châpiteau

Le Off du festival Au Chat Bleu (bourg de Malguénac)

Vendredi 21 août Tos Tos 17h

Samedi 22 août DaDa -17h

Dimanche 23 août

Fieffé Fou 12h .

Malguénac 56300 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Festival de Malguénac #29 Malguénac a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté