Festival de Malguénac #29 Malguénac
Festival de Malguénac #29 Malguénac vendredi 21 août 2026.
Malguénac
Festival de Malguénac #29
Malguénac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-21
Jazz et alentours, arts des ville et arts des champs
Programmation sur le site
Jeudi 20 août
Modkozmik Galactik 19h30 Chapiteau
Trouble 20h30 Salle Résonance
Ëda Diaz 22h15 Salle Résonnance
Oasis Boom 23h45 Chapiteau
Vendredi 21 août
Knobil 19h30 Chapiteau
Joies Multiples 20h30 Salle Résonance
Floating 22h15 Salle Résonance
BioMeTrix 23h45 Chapiteau
Samedi 22 août
Gosseyn 19h30 Chapiteau
Lagon Nwar -20h30 Salle Résonance
Sarãb 22h15 Salle Résonance
King Salami 23h45 Chapiteau
Tous les soirs
Oozband 21h45 Site extérieur
Dj Pouches 1h30 Châpiteau
Le Off du festival Au Chat Bleu (bourg de Malguénac)
Vendredi 21 août Tos Tos 17h
Samedi 22 août DaDa -17h
Dimanche 23 août
Fieffé Fou 12h .
Malguénac 56300 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Festival de Malguénac #29 Malguénac a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté