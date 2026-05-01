Longeville-lès-Saint-Avold

Festival de métal Thrash Ta Stross

1 rue de l’Abbé Rappine Longeville-lès-Saint-Avold Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-16 19:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Le Nie Genug Club revient avec son célèbre festival de métal TTS.

Les groupes Voorhees, Fiaskro et Davarian seront présents.Tout public

10 .

1 rue de l’Abbé Rappine Longeville-lès-Saint-Avold 57740 Moselle Grand Est +33 6 22 32 54 91 hamman.thierry@gmail.com

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English :

The Nie Genug Club returns with its famous metal festival: TTS.

The bands Voorhees, Fiaskro and Davarian will be present.

L’événement Festival de métal Thrash Ta Stross Longeville-lès-Saint-Avold a été mis à jour le 2026-05-05 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE