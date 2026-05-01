Festival de métal Thrash Ta Stross Longeville-lès-Saint-Avold
Festival de métal Thrash Ta Stross Longeville-lès-Saint-Avold samedi 16 mai 2026.
Longeville-lès-Saint-Avold
Festival de métal Thrash Ta Stross
1 rue de l’Abbé Rappine Longeville-lès-Saint-Avold Moselle
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-16 19:30:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Le Nie Genug Club revient avec son célèbre festival de métal TTS.
Les groupes Voorhees, Fiaskro et Davarian seront présents.Tout public
10 .
1 rue de l’Abbé Rappine Longeville-lès-Saint-Avold 57740 Moselle Grand Est +33 6 22 32 54 91 hamman.thierry@gmail.com
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English :
The Nie Genug Club returns with its famous metal festival: TTS.
The bands Voorhees, Fiaskro and Davarian will be present.
L’événement Festival de métal Thrash Ta Stross Longeville-lès-Saint-Avold a été mis à jour le 2026-05-05 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE
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