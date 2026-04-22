Longeville-lès-Saint-Avold

Rendez-vous rando cool

3 Rue du Général De Gaulle Longeville-lès-Saint-Avold Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Les sorties pédestres du mardi organisée par l’Office de tourisme Coeur de Moselle. Les guides de l’Office de tourisme vous emmènent sur de beaux sentiers pour des parcours avec un rythmes plus cool. Chaussures de marche et réserve d’eau sont à prévoir. Pass 5 € pour tout l’été !Tout public

5 .

3 Rue du Général De Gaulle Longeville-lès-Saint-Avold 57740 Moselle Grand Est +33 3 87 91 30 19 contact@tourisme-saint-avold.fr

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English :

Tuesday outings organized by the Coeur de Moselle Tourist Office. The Tourist Office guides will take you out on beautiful trails for a cooler pace. Please bring walking shoes and a supply of water. Pass: 5 ? for the whole summer!

L’événement Rendez-vous rando cool Longeville-lès-Saint-Avold a été mis à jour le 2026-04-22 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE