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Festival de Musique Ancienne Concert Baroque église Notre-Dame-de-l’Assomption Callas

Festival de Musique Ancienne Concert Baroque église Notre-Dame-de-l’Assomption Callas vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : église Notre-Dame-de-l'Assomption

Adresse : Place de l'église

Ville : 83830 Callas

Département : Var

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Callas

Festival de Musique Ancienne Concert Baroque

église Notre-Dame-de-l’Assomption Place de l’église Callas Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Concert dans le cadre du Festival de Musique Ancienne de Callas, à 21h, en l’église Notre-Dame-de-l’Assomption
Concert avec libre participation

Concert Baroque
Salve Regina de A. Scarlatti
Stabat Mater de J.B. Pergolese
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église Notre-Dame-de-l’Assomption Place de l’église Callas 83830 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 47 89 89  callastourisme@dracenie.com

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English :

Concert as part of the Festival de Musique Ancienne de Callas, at 9pm, in the Church of Notre-Dame-de-l’Assomption
Concert with free participation

Baroque concert
Salve Regina by A. Scarlatti
Stabat Mater by J.B. Pergolese

L’événement Festival de Musique Ancienne Concert Baroque Callas a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme intercommunal Dracénie Provence Verdon

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