Festival de Musique Ancienne Concert Baroque église Notre-Dame-de-l’Assomption Callas
Festival de Musique Ancienne Concert Baroque église Notre-Dame-de-l’Assomption Callas vendredi 24 juillet 2026.
Callas
Festival de Musique Ancienne Concert Baroque
église Notre-Dame-de-l’Assomption Place de l’église Callas Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Concert dans le cadre du Festival de Musique Ancienne de Callas, à 21h, en l’église Notre-Dame-de-l’Assomption
Concert avec libre participation
Concert Baroque
Salve Regina de A. Scarlatti
Stabat Mater de J.B. Pergolese
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église Notre-Dame-de-l’Assomption Place de l’église Callas 83830 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 47 89 89 callastourisme@dracenie.com
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English :
Concert as part of the Festival de Musique Ancienne de Callas, at 9pm, in the Church of Notre-Dame-de-l’Assomption
Concert with free participation
Baroque concert
Salve Regina by A. Scarlatti
Stabat Mater by J.B. Pergolese
L’événement Festival de Musique Ancienne Concert Baroque Callas a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme intercommunal Dracénie Provence Verdon