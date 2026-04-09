Festival de Musique Ancienne Concert Baroque église Notre-Dame-de-l’Assomption Callas

Callas

Festival de Musique Ancienne Concert Baroque

église Notre-Dame-de-l’Assomption Place de l’église Callas Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Concert dans le cadre du Festival de Musique Ancienne de Callas, à 21h, en l’église Notre-Dame-de-l’Assomption

Concert avec libre participation



Concert Baroque

Salve Regina de A. Scarlatti

Stabat Mater de J.B. Pergolese

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église Notre-Dame-de-l’Assomption Place de l’église Callas 83830 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 47 89 89 callastourisme@dracenie.com

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English :

Concert as part of the Festival de Musique Ancienne de Callas, at 9pm, in the Church of Notre-Dame-de-l’Assomption

Concert with free participation



Baroque concert

Salve Regina by A. Scarlatti

Stabat Mater by J.B. Pergolese

L’événement Festival de Musique Ancienne Concert Baroque Callas a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme intercommunal Dracénie Provence Verdon