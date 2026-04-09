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Festival de musique ancienne de Callas Tempêtes Baroques église Notre-Dame-de-l’Assomption Callas

Festival de musique ancienne de Callas Tempêtes Baroques église Notre-Dame-de-l’Assomption Callas mardi 28 juillet 2026.

Lieu : église Notre-Dame-de-l'Assomption

Adresse : Place de l'église

Ville : 83830 Callas

Département : Var

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Callas

Festival de musique ancienne de Callas Tempêtes Baroques

église Notre-Dame-de-l’Assomption Place de l’église Callas Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 18:00:00
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-28

Concert dans le cadre du Festival de Musique Ancienne de Callas, à 21h, en l’église Notre-Dame-de-l’Assomption Tempêtes Baroques par l’Ensemble Baroque de Nice
Vivaldi, Haendel, Rameau, Telemann, Geminiani

Concert avec libre participation
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église Notre-Dame-de-l’Assomption Place de l’église Callas 83830 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 47 89 89  callastourisme@dracenie.com

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English : Festival de musique ancienne de Callas Tempêtes Baroques

Concert as part of the Festival de Musique Ancienne de Callas, 9pm, in the Church of Notre-Dame-de-l’Assomption: Tempêtes Baroques by the Ensemble Baroque de Nice
Vivaldi, Handel, Rameau, Telemann, Geminiani

Concert with free participation

L’événement Festival de musique ancienne de Callas Tempêtes Baroques Callas a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme intercommunal Dracénie Provence Verdon