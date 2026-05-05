Escape game « Qui a tué le moulinier de Callas ? », Ancien Moulin Communal de Callas, Callas

Escape game « Qui a tué le moulinier de Callas ? » Samedi 27 juin, 14h00 Ancien Moulin Communal de Callas Var

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00

Menez l’enquête au cœur du moulin dans cet escape game immersif et captivant ! En équipe, fouillez les lieux, collectez des indices et croisez les informations entre suspects, outils et lieux emblématiques pour résoudre le mystère. Une manière ludique et originale d’en apprendre davantage sur le monde du moulinier et de l’huile d’olive.

Ancien Moulin Communal de Callas 72 chemin de Callas à Figanières – 83830 Callas Callas 83830 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 94 47 89 89 »}]

Participez à un escape game. moulin oléiculture

DPVa