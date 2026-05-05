Visite découverte de l’ancien Moulin communal de Callas, Ancien Moulin Communal de Callas, Callas
Visite découverte de l’ancien Moulin communal de Callas, Ancien Moulin Communal de Callas, Callas samedi 27 juin 2026.
Visite découverte de l’ancien Moulin communal de Callas Samedi 27 juin, 10h00, 11h15 Ancien Moulin Communal de Callas Var
Gratuit, sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T11:15:00+02:00 – 2026-06-27T12:15:00+02:00
Plongez dans l’histoire du moulin communal de Callas et partez à la découverte de l’oléiculture locale à travers une visite guidée enrichissante. Explorez les savoir-faire traditionnels et les secrets de fabrication de l’huile d’olive qui façonnent notre territoire.
Ancien Moulin Communal de Callas 72 chemin de Callas à Figanières – 83830 Callas Callas 83830 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://billetterieculture.dracenie.com »}]
Plongez dans l’histoire du moulin et partez à la découverte de l’oléiculture à travers une visite guidée. visite guidée
F. Vauban
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