Offranville

[Festival de musique ancienne] Spectacle à partir de 5 ans

Espace Guy de Maupassant Offranville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 17:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Retour au Grand Air est un concert-spectacle seul en scène de musique mimée, qui propose un moment poétique et tendre faisant découvrir les répertoires musicaux européens de l’époque médiévale à l’ère contemporaine.

Cet extraordinaire voyage dans le temps est vécu par un personnage clownesque quelque peu égaré dans notre monde qui pose son regard décalé sur les choses, les êtres, mais aussi les choses-êtres qui peuplent son présent. Tout est vivant, humain, échange, amour, rêve…

Sans paroles parlées, le spectacle mêle des chefs-d’œuvre choisis parmi 800 ans de musique. Musiques médiévales française et italienne des XIIIe et XIVe siècles, baroque allemande et anglaise, classique et romantique viennoise, musique contemporaine, improvisation et standards se répondent et construisent par leur seule puissance la dramaturgie scénique et théâtrale.

Les instruments les plus variés se mélangent joyeusement d’extraordinaires flûtes à becs de toutes les tailles, d’une géante (1 mètre 95 !) à une minuscule (moins de 20 cm !), copies d’instruments anciens, mais aussi une flûte à trois trous, une flûte traditionnelle Slovaque, un kazoo, un piano jouet, un ocarina minuscule, la voix chantée, des clochettes, des triangles, des compendiums faits maison.

De l’instrument le plus noble au jouet le plus simple, du plus immense au presque ridicule de petitesse, du gadget technologique à la nudité du chant a cappella, tout nous parle d’humanité… .

Espace Guy de Maupassant Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie

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English : [Festival de musique ancienne] Spectacle à partir de 5 ans

L’événement [Festival de musique ancienne] Spectacle à partir de 5 ans Offranville a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie