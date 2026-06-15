Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival de musique Bretonvillers

Festival de musique Bretonvillers vendredi 10 juillet 2026.

Adresse : Chapel du Saucet

Ville : 25380 Bretonvillers

Département : Doubs

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Bretonvillers

Festival de musique

Chapel du Saucet Bretonvillers Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:30:00
fin : 2026-07-10 21:30:00

Date(s) :
2026-07-10

En partenariat avec le festival de St Hippolyte, partez à la découverte de cinq siècles de la musique en 10 étapes avec un duo de musiciens. Ensuite, laissez vous aller avec un quintette de Mendelssohn. Suivi d’un pot avec les musiciens. Repli en cas de pluie à l’église.   .

Chapel du Saucet Bretonvillers 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival de musique

L’événement Festival de musique Bretonvillers a été mis à jour le 2026-06-15 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE

À voir aussi à Bretonvillers (Doubs)