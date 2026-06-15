Bretonvillers

Festival de musique

Chapel du Saucet Bretonvillers Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:30:00

fin : 2026-07-10 21:30:00

Date(s) :

2026-07-10

En partenariat avec le festival de St Hippolyte, partez à la découverte de cinq siècles de la musique en 10 étapes avec un duo de musiciens. Ensuite, laissez vous aller avec un quintette de Mendelssohn. Suivi d’un pot avec les musiciens. Repli en cas de pluie à l’église. .

Chapel du Saucet Bretonvillers 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62

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English : Festival de musique

L’événement Festival de musique Bretonvillers a été mis à jour le 2026-06-15 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE