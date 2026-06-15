Festival de Musique Charmoille
Festival de Musique Charmoille samedi 11 juillet 2026.
Charmoille
Festival de Musique
Église Charmoille Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:30:00
fin : 2026-07-11 21:30:00
Date(s) :
2026-07-11
D’une rive à l’autre , la suite. Le Quartet du saxophoniste Jean-Marc Larché, composé d’Anne Condamin au piano, Patrice Thomas à la guitare et Yves Rousseau à la contrebasse, dévoile son nouveau programme.
Si le dialogue entre musiques classiques et jazz, écrites et improvisées, demeure au cœur de leur répertoire, J.S. Bach, à la fois moderne et intemporel, y occupe désormais une place de choix.
Ouverture du café associatif de l’École Buissonnière à 19h30 puis à la suite du concert. .
Église Charmoille 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62
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English : Festival de Musique
L’événement Festival de Musique Charmoille a été mis à jour le 2026-06-15 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE
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