Charmoille

Festival de Musique

Église Charmoille Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:30:00

fin : 2026-07-11 21:30:00

Date(s) :

2026-07-11

D’une rive à l’autre , la suite. Le Quartet du saxophoniste Jean-Marc Larché, composé d’Anne Condamin au piano, Patrice Thomas à la guitare et Yves Rousseau à la contrebasse, dévoile son nouveau programme.

Si le dialogue entre musiques classiques et jazz, écrites et improvisées, demeure au cœur de leur répertoire, J.S. Bach, à la fois moderne et intemporel, y occupe désormais une place de choix.

Ouverture du café associatif de l’École Buissonnière à 19h30 puis à la suite du concert. .

Église Charmoille 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62

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English : Festival de Musique

L’événement Festival de Musique Charmoille a été mis à jour le 2026-06-15 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE