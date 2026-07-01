Festival de musique de chambre d’Argonne Futeau

Informations pratiques

Futeau

Festival de musique de chambre d’Argonne

Hameau de Bellefontaine Futeau Meuse

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-22 17:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-25 2026-07-29 2026-08-01

Du 22 juillet au 2 août 2026, l’Argonne accueille une nouvelle édition de la Fête Musicale de la Forêt, un rendez-vous culturel incontournable qui célèbre la musique de chambre au cœur d’un patrimoine exceptionnel. Les concerts se déroulent dans les églises de Futeau, Rarécourt, Aubréville et Clermont-en-Argonne, offrant au public une expérience musicale unique dans des lieux chargés d’histoire et d’émotion. Ce festival réunit des musiciens de renommée internationale et de jeunes talents prometteurs autour de moments d’exception où la qualité artistique se conjugue avec la découverte du territoire argonnais.

Pianistes, violonistes, altistes et violoncellistes interprètent les grandes œuvres du répertoire de musique de chambre. L’édition 2026 met à l’honneur des compositeurs majeurs tels que Mozart, Beethoven, Brahms, Schubert, Dvorák, Mendelssohn, Franck ou encore Falla et Granados. Le public pourra également découvrir des œuvres de compositrices remarquables telles que Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, Mel Bonis et Germaine Tailleferre, illustrant la richesse et la diversité du patrimoine musical européen.

Mercredi 22 juillet à Futeau à 19h30

Samedi 25 juillet à Rarécourt à 17h30

Dimanche 26 juillet à Rarécourt à 17h30

Mercredi 29 juillet à Aubréville à 19h30

Jeudi 30 juillet à Futeau à 19h30

Samedi 1 août à Clermont-en-Argonne à 17h30

Dimanche 2 août à Clermont-en-Argonne à 17h30Tout public

15 .

Hameau de Bellefontaine Futeau 55120 Meuse Grand Est +33 3 29 88 26 08 marc.bedouelle@orange.fr

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English :

From July 22 to August 2, 2026, the Argonne region will host a new edition of the Fête Musicale de la Forêt, a must-see cultural event that celebrates chamber music set against the backdrop of an exceptional heritage. The concerts take place in the churches of Futeau, Rarecourt, Auberville, and Clermont-en-Argonne, offering the audience a unique musical experience in venues steeped in history and emotion. This festival brings together internationally renowned musicians and promising young talents for exceptional performances where artistic excellence is combined with the discovery of the Argonne region.

Pianists, violinists, violists, and cellists perform the great works of the chamber music repertoire. The 2026 edition will highlight major composers such as Mozart, Beethoven, Brahms, Schubert, Dvořák, Mendelssohn, Franck, as well as Falla and Granados. The audience will also have the opportunity to discover works by remarkable female composers such as Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, Mel Bonis, and Germaine Tailleferre, illustrating the richness and diversity of Europe’s musical heritage.

Wednesday, July 22, in Futeau at 7:30 p.m.

Saturday, July 25, in Rarecourt at 5:30 p.m.

Sunday, July 26, in Rarecourt at 5:30 p.m.

Wednesday, July 29, in Auberville at 7:30 p.m.

Thursday, July 30, in Futeau at 7:30 p.m.

Saturday, August 1 %E0 Clermont-en-Argonne %E0 5:30 p.m.

Sunday, August 2 %E0 Clermont-en-Argonne %E0 5:30 p.m.

L’événement Festival de musique de chambre d’Argonne Futeau a été mis à jour le 2026-07-03 par OT DU PAYS D’ARGONNE