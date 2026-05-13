Nouzerines

Festival de musique de Nouzerines

place de la mairie Nouzerines Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-06-14 2026-06-21 2026-07-05 2026-07-12 2026-07-26

Nouzerines fête la musique avec une belle série de concerts ! Cinq rendez-vous pour découvrir des styles variés et des artistes de talent, dans une ambiance conviviale et estivale.

Le 14 juin Chorales Fa Si La Toque et 23’Not’folles

Le 21 juin Ensemble Parchemins –musique baroque

Le 5 juillet Les transistors Shuffle Quartet

Le 12 juillet Les Soeurenades

Le 26 juillet Les trois Bottées .

place de la mairie Nouzerines 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 06 70 14 pys.josset@orange.fr

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English : Festival de musique de Nouzerines

L’événement Festival de musique de Nouzerines Nouzerines a été mis à jour le 2026-05-13 par Creuse Confluence Tourisme