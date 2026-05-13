Festival de musique de Nouzerines Nouzerines
Festival de musique de Nouzerines Nouzerines dimanche 14 juin 2026.
Nouzerines
Festival de musique de Nouzerines
place de la mairie Nouzerines Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-06-14 2026-06-21 2026-07-05 2026-07-12 2026-07-26
Nouzerines fête la musique avec une belle série de concerts ! Cinq rendez-vous pour découvrir des styles variés et des artistes de talent, dans une ambiance conviviale et estivale.
Le 14 juin Chorales Fa Si La Toque et 23’Not’folles
Le 21 juin Ensemble Parchemins –musique baroque
Le 5 juillet Les transistors Shuffle Quartet
Le 12 juillet Les Soeurenades
Le 26 juillet Les trois Bottées .
place de la mairie Nouzerines 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 06 70 14 pys.josset@orange.fr
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English : Festival de musique de Nouzerines
L’événement Festival de musique de Nouzerines Nouzerines a été mis à jour le 2026-05-13 par Creuse Confluence Tourisme