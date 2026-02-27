Festival de Musique du Haut-Jura The Little Consort Pratz Lavans-lès-Saint-Claude
Pratz Chapelle Saint-Romain Lavans-lès-Saint-Claude Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
2026-05-31
Festival de Musique du Haut-Jura
The Little Consort
Le 31 mai 2026 à 11h
Marion Martineau, Agnès Boissonnot-Guilbault et Robin Pharo, solistes fidèles de l’Ensemble Près de votre oreille, vous feront découvrir le répertoire anglais composé pour trois violes de gambe, tout au long du XVIIe siècle, à travers des œuvres de compositeurs majeurs. L’exceptionnel cadre de la Chapelle accueillera un nouveau programme à la découverte du répertoire anglais par l’Ensemble Près de votre oreille.
Ensemble Près de votre oreille
Robin Pharo, Marion Martineau et Agnès Boissonnot-Guilbault violes de gambe
Programme
Purcell, Gibbons, Locke et Tye… .
Pratz Chapelle Saint-Romain Lavans-lès-Saint-Claude 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté administration@festivalmhj.com
