Trente trois Course + DJ set La Course à Pied du 30.3 Trente Trois Lavans-lès-Saint-Claude

Lavans-lès-Saint-Claude

Trente trois Course + DJ set La Course à Pied du 30.3

Trente Trois 14 ZA Planchamp Lavans-lès-Saint-Claude Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Samedi 13 Juin ouverture et début manifestation sportive 16h La Course à Pied du 30.3 Course + DJ set .

Trente Trois 14 ZA Planchamp Lavans-lès-Saint-Claude 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 49 59 25 71

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English : Trente trois Course + DJ set La Course à Pied du 30.3

L’événement Trente trois Course + DJ set La Course à Pied du 30.3 Lavans-lès-Saint-Claude a été mis à jour le 2026-04-18 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE