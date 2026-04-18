Trente trois Concert ZARBA Musiques traditionnelles des Balkans et Klemzer Trente Trois Lavans-lès-Saint-Claude

Lavans-lès-Saint-Claude

Trente trois Concert ZARBA Musiques traditionnelles des Balkans et Klemzer

Trente Trois 14 ZA Planchamp Lavans-lès-Saint-Claude Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Vendredi 3 Juillet ouverture 17h début concert 21h ZARBA Musiques traditionnelles des Balkans et Klemzer .

Trente Trois 14 ZA Planchamp Lavans-lès-Saint-Claude 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 49 59 25 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Trente trois Concert ZARBA Musiques traditionnelles des Balkans et Klemzer

L’événement Trente trois Concert ZARBA Musiques traditionnelles des Balkans et Klemzer Lavans-lès-Saint-Claude a été mis à jour le 2026-04-18 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE