LAVANS-LÈS-SAINT-CLAUDE FÊTE LE 13 JUILLET Place de la salle des fêtes Lavans-lès-Saint-Claude

Lavans-lès-Saint-Claude

LAVANS-LÈS-SAINT-CLAUDE FÊTE LE 13 JUILLET

Place de la salle des fêtes Extérieur de la salle des fêtes Lavans-lès-Saint-Claude Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-14 03:00:00

Date(s) :

2026-07-13

LAVANS-LÈS-SAINT-CLAUDE FÊTE LE 13 JUILLET

Lundi 13 juillet 2026

Préparez-vous pour une soirée festive, conviviale et pleine d’émotions à partager en famille ou entre amis !

Dès 19h et jusqu’à 3h du matin, profitez du repas et de la buvette pour démarrer la soirée dans la bonne humeur.

Ambiance garantie avec le groupe LIVE Groovinours , qui vous fera vibrer au rythme de leurs reprises et de leur énergie communicative !

La fête continuera avec DJ Dubstyle, qui prendra le relais pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit !

À 22h30, place au grand feu d’artifice ! Cette année, attention nouveau site de tir. Merci de respecter les zones de sécurité mises en place et de suivre les consignes sur place.

Rendez-vous le 13 juillet à Lavans-lès-Saint-Claude pour une soirée qui promet d’être inoubliable !

Venez nombreux célébrer l’été, la musique et la fête ensemble ! .

Place de la salle des fêtes Extérieur de la salle des fêtes Lavans-lès-Saint-Claude 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 02 77 45 Animlavans@gmail.com

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English : LAVANS-LÈS-SAINT-CLAUDE FÊTE LE 13 JUILLET

L’événement LAVANS-LÈS-SAINT-CLAUDE FÊTE LE 13 JUILLET Lavans-lès-Saint-Claude a été mis à jour le 2026-06-10 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE