Festival de Musique en Albret Hommage à Django Reinhart, jazz manouche. salle des fêtes Buzet-sur-Baïse

Buzet-sur-Baïse

Festival de Musique en Albret Hommage à Django Reinhart, jazz manouche.

salle des fêtes Rue du Ruisseau de la paix Buzet-sur-Baïse Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:00:00

fin : 2026-08-08 21:45:00

Date(s) :

2026-08-08

Hommage à Django Reinhardt. Jazz Manouche.

Fédia Amice, guitare RT Jouaville, violon

Latyr Boye, contrebasse

Trois jeunes virtuoses au service d’une des plus belles écoles du jazz !

Envolées lyriques et toucher extraordinairement virtuose caractérisaient les musiques de Django Reinhardt et Stéphane Grappelli, pères fondateurs du jazz manouche. Alliant traditions tziganes, passions françaises et jazz américain, ce swing gitan à la fois fier et émouvant, né à la croisée de cultures fort éloignées, convoque pourtant une universalité parlant à chacun d’entre nous, qui fascinent encore les générations d’aujourd’hui .

salle des fêtes Rue du Ruisseau de la paix Buzet-sur-Baïse 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 14 13 36 musique.albret@gmail.com

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English : Festival de Musique en Albret Hommage à Django Reinhart, jazz manouche.

L’événement Festival de Musique en Albret Hommage à Django Reinhart, jazz manouche. Buzet-sur-Baïse a été mis à jour le 2026-04-14 par OT de l’Albret