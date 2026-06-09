Festival de musique L’Estival 2026 à La Ferté-Chevrésis La Ferté-Chevresis samedi 4 juillet 2026.

La Ferté-Chevresis

Festival de musique L’Estival 2026 à La Ferté-Chevrésis

La Ferté-Chevresis Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04 02:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Préparez-vous à vivre une soirée placée sous le signe de la musique, de la convivialité et de la bonne humeur le samedi 4 juillet 2026 à partir de 19 heures au Complexe sportif de La Ferté-Chevrésis (02).

Au programme

– Autour de France, pour revivre les plus grands succès de France Gall

– Entre d’Eux en tête d’affiche hommage à l’univers de Céline Dion

– DJ Cool Man aux platines pour vous faire danser jusqu’à 2h du matin

– Animations tout au long de la soirée

– Foodtrucks & buvette sur place.

Entrée gratuite ou formule à 3€ comprenant 1 boisson + 1 gobelet souvenir

Entre amis, en famille ou entre voisins, venez profiter d’une belle soirée d’été sous les étoiles !

Préparez-vous à vivre une soirée placée sous le signe de la musique, de la convivialité et de la bonne humeur le samedi 4 juillet 2026 à partir de 19 heures au Complexe sportif de La Ferté-Chevrésis (02).

Au programme

– Autour de France, pour revivre les plus grands succès de France Gall

– Entre d’Eux en tête d’affiche hommage à l’univers de Céline Dion

– DJ Cool Man aux platines pour vous faire danser jusqu’à 2h du matin

– Animations tout au long de la soirée

– Foodtrucks & buvette sur place.

Entrée gratuite ou formule à 3€ comprenant 1 boisson + 1 gobelet souvenir

Entre amis, en famille ou entre voisins, venez profiter d’une belle soirée d’été sous les étoiles ! .

La Ferté-Chevresis 02270 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 66 73 17 contact@ccvo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get ready for an evening of music, conviviality and good humor on Saturday, July 4, 2026, starting at 7pm at the Sports Complex in La Ferté-Chevrésis (02).

On the program:

– Autour de France, reliving France Gall’s greatest hits

– Entre d?Eux headlining: a tribute to the world of Céline Dion

– DJ Cool Man on the decks to keep you dancing until 2 a.m

– Entertainment throughout the evening

– Foodtrucks & refreshments on site.

Free admission or 3? package including 1 drink + 1 souvenir cup

With friends, family or neighbors, come and enjoy a beautiful summer evening under the stars!

L’événement Festival de musique L’Estival 2026 à La Ferté-Chevrésis La Ferté-Chevresis a été mis à jour le 2026-06-09 par Agence Aisne Tourisme