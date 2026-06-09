Festival de musique L’Estival 2026 à La Ferté-Chevrésis La Ferté-Chevresis
Festival de musique L’Estival 2026 à La Ferté-Chevrésis La Ferté-Chevresis samedi 4 juillet 2026.
La Ferté-Chevresis
Festival de musique L’Estival 2026 à La Ferté-Chevrésis
La Ferté-Chevresis Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04 02:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Préparez-vous à vivre une soirée placée sous le signe de la musique, de la convivialité et de la bonne humeur le samedi 4 juillet 2026 à partir de 19 heures au Complexe sportif de La Ferté-Chevrésis (02).
Au programme
– Autour de France, pour revivre les plus grands succès de France Gall
– Entre d’Eux en tête d’affiche hommage à l’univers de Céline Dion
– DJ Cool Man aux platines pour vous faire danser jusqu’à 2h du matin
– Animations tout au long de la soirée
– Foodtrucks & buvette sur place.
Entrée gratuite ou formule à 3€ comprenant 1 boisson + 1 gobelet souvenir
Entre amis, en famille ou entre voisins, venez profiter d’une belle soirée d’été sous les étoiles !
Préparez-vous à vivre une soirée placée sous le signe de la musique, de la convivialité et de la bonne humeur le samedi 4 juillet 2026 à partir de 19 heures au Complexe sportif de La Ferté-Chevrésis (02).
Au programme
– Autour de France, pour revivre les plus grands succès de France Gall
– Entre d’Eux en tête d’affiche hommage à l’univers de Céline Dion
– DJ Cool Man aux platines pour vous faire danser jusqu’à 2h du matin
– Animations tout au long de la soirée
– Foodtrucks & buvette sur place.
Entrée gratuite ou formule à 3€ comprenant 1 boisson + 1 gobelet souvenir
Entre amis, en famille ou entre voisins, venez profiter d’une belle soirée d’été sous les étoiles ! .
La Ferté-Chevresis 02270 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 66 73 17 contact@ccvo.fr
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English :
Get ready for an evening of music, conviviality and good humor on Saturday, July 4, 2026, starting at 7pm at the Sports Complex in La Ferté-Chevrésis (02).
On the program:
– Autour de France, reliving France Gall’s greatest hits
– Entre d?Eux headlining: a tribute to the world of Céline Dion
– DJ Cool Man on the decks to keep you dancing until 2 a.m
– Entertainment throughout the evening
– Foodtrucks & refreshments on site.
Free admission or 3? package including 1 drink + 1 souvenir cup
With friends, family or neighbors, come and enjoy a beautiful summer evening under the stars!
L’événement Festival de musique L’Estival 2026 à La Ferté-Chevrésis La Ferté-Chevresis a été mis à jour le 2026-06-09 par Agence Aisne Tourisme