Fête de la musique à La Ferté-Chevresis La Ferté-Chevresis samedi 20 juin 2026.

La Ferté-Chevresis

Fête de la musique à La Ferté-Chevresis

Rue d’enfer La Ferté-Chevresis Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Rendez-vous le samedi 20 juin à partir de 19h au terrain de jeux, rue d’Enfer, pour une soirée festive et conviviale animée par DJ Anthony !

Ambiance garantie, musique pour tous les goûts et bonne humeur au programme. Venez nombreux célébrer l’arrivée de l’été en musique !

Buvette et restauration sur place.

Rendez-vous le samedi 20 juin à partir de 19h au terrain de jeux, rue d’Enfer, pour une soirée festive et conviviale animée par DJ Anthony !

Ambiance garantie, musique pour tous les goûts et bonne humeur au programme. Venez nombreux célébrer l’arrivée de l’été en musique !

Buvette et restauration sur place. .

Rue d’enfer La Ferté-Chevresis 02270 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 84 14

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English :

Join us on Saturday, June 20, starting at 7:00 p.m. at the playground on Rue d’Enfer for a festive and fun-filled evening hosted by DJ Anthony!

A great atmosphere is guaranteed, with music for all tastes and plenty of good cheer on the program. Come out in large numbers to celebrate the arrival of summer with music!

Refreshments and food available on site.

L’événement Fête de la musique à La Ferté-Chevresis La Ferté-Chevresis a été mis à jour le 2026-06-16 par OT du Saint-Quentinois