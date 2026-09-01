Informations pratiques

Pierrepont

Festival de musique

Pierrepont Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

La fanfare de Pierrepont fête ses 150 ans le 13 septembre 2026.

Une grande journée festive placée sous le signe de la musique et de la convivialité

Au programme fanfares, artistes, animations pour les enfants, brocante et artisanat, restauration sur place, château gonflable, sculpteur de ballons et maquilleuse. Présence exceptionnelle de Rémy Bricka.Tout public

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Pierrepont 54620 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 89 51 92 14 mairie@pierrepont.fr

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English :

The Pierrepont Marching Band will celebrate its 150th anniversary on September 13, 2026.

A big day of festivities centered around music and camaraderie

On the program: marching bands, performers, children’s activities, a flea market and crafts, on-site food, a bouncy castle, a balloon artist, and a face painter. Special guest appearance by Rémy Bricka.

L’événement Festival de musique Pierrepont a été mis à jour le 2026-08-12 par OFFICE DE TOURISME DU LONGUYONNAIS