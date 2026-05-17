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Festival de musiques du monde Ciné Concert Cinéma empire Paray-le-Monial

Festival de musiques du monde Ciné Concert Cinéma empire Paray-le-Monial jeudi 4 juin 2026.

Lieu : Cinéma empire

Adresse : Boulevard de l'Hippodrome

Ville : 71600 Paray-le-Monial

Département : Saône-et-Loire

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Paray-le-Monial

Festival de musiques du monde Ciné Concert

Cinéma empire Boulevard de l’Hippodrome Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 19:00:00
fin : 2026-06-04

Date(s) :
2026-06-04

Ciné-Concert au cinéma empire Harmonie de Paray-le-Monial & Mariachi Pedro   .

Cinéma empire Boulevard de l’Hippodrome Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Festival de musiques du monde Ciné Concert

L’événement Festival de musiques du monde Ciné Concert Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-05-17 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I

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