Festival de photographie « Comme des images »
vendredi 3 juillet 2026
Informations pratiques
Expositions, résidences
d’artistes, rencontres et découvertes rythment cette première édition, placée
sous le signe du dialogue entre création contemporaine, mémoire des lieux et
regards sur le monde.
À travers une sélection de photographes émergents et confirmés, Comme des images ambitionne
de faire de Provins un rendez-vous incontournable de la photographie, ouvert à
tous les publics et propice à la rencontre, à la découverte et au partage.
Entrée libre.
Du 03/07 au
27/09/2026 tous les jours à Provins
Retrouvez le
festival « Comme des images » à l’église Sainte-Croix, au Pôle gare,
à la médiathèque ainsi qu’à l’atelier Galerie Guedamour
Plus de
renseignements sur : https://provins.net/comme-des-images-le-premier-festival-de-photographie-de-provins/
Pensé comme un parcours artistique au cœur de la ville, le festival investit plusieurs lieux emblématiques de Provins — espaces culturels, galeries, médiathèque et sites patrimoniaux — afin d’offrir au public une expérience sensible et immersive autour de l’image.
Du vendredi 03 juillet 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-03T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-28T01:59:59+02:00
Date(s) :
associationcommedesimages@gmail.com