Festival de photographie « Comme des images »

Informations pratiques

Expositions, résidences

d’artistes, rencontres et découvertes rythment cette première édition, placée

sous le signe du dialogue entre création contemporaine, mémoire des lieux et

regards sur le monde.

À travers une sélection de photographes émergents et confirmés, Comme des images ambitionne

de faire de Provins un rendez-vous incontournable de la photographie, ouvert à

tous les publics et propice à la rencontre, à la découverte et au partage.

Entrée libre.

Du 03/07 au

27/09/2026 tous les jours à Provins

Retrouvez le

festival « Comme des images » à l’église Sainte-Croix, au Pôle gare,

à la médiathèque ainsi qu’à l’atelier Galerie Guedamour

Plus de

renseignements sur : https://provins.net/comme-des-images-le-premier-festival-de-photographie-de-provins/

Pensé comme un parcours artistique au cœur de la ville, le festival investit plusieurs lieux emblématiques de Provins — espaces culturels, galeries, médiathèque et sites patrimoniaux — afin d’offrir au public une expérience sensible et immersive autour de l’image.

Du vendredi 03 juillet 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-03T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-28T01:59:59+02:00

Date(s) :



associationcommedesimages@gmail.com



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