Festival de poche Qui l’eût cru? Théâtre de rue Concert Fanfare Cie Tête d’Ampoule Comprégnac
samedi 5 septembre 2026 · Comprégnac
Informations pratiques
Comprégnac
Festival de poche Qui l’eût cru? Théâtre de rue Concert Fanfare Cie Tête d’Ampoule
Comprégnac Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Sam 5 septembre
Festival de poche Qui l’eût cru?
Théâtre de rue Concert Fanfare
Organisé avec la Cie Tête d’Ampoule et avec le comité de jumelage Millau Mealhada
A partir de 17h
Cie A Nariguda, 18h, les témoins , spectacle de clown
Fanfare les Petites Basses, 19h
Feijoa, 21h, concert world jazz trad
Entrée au chapeau
PAS DE CB
Buvette sur place
REPAS* 12€ sur réservation
*réservation par sms au 07 53 15 20 99
ou cietetedampoule@gmail.com .
Comprégnac 12100 Aveyron Occitanie +33 7 53 15 20 99 cietetedampoule@gmail.com
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English :
L’événement Festival de poche Qui l’eût cru? Théâtre de rue Concert Fanfare Cie Tête d’Ampoule Comprégnac a été mis à jour le 2026-07-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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