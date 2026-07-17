Informations pratiques

Comprégnac

Festival de poche Qui l’eût cru? Théâtre de rue Concert Fanfare Cie Tête d’Ampoule

Comprégnac Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Sam 5 septembre

Festival de poche Qui l’eût cru?

Théâtre de rue Concert Fanfare

Organisé avec la Cie Tête d’Ampoule et avec le comité de jumelage Millau Mealhada

A partir de 17h

Cie A Nariguda, 18h, les témoins , spectacle de clown

Fanfare les Petites Basses, 19h

Feijoa, 21h, concert world jazz trad

Entrée au chapeau

PAS DE CB

Buvette sur place

REPAS* 12€ sur réservation

*réservation par sms au 07 53 15 20 99

ou cietetedampoule@gmail.com .

Comprégnac 12100 Aveyron Occitanie +33 7 53 15 20 99 cietetedampoule@gmail.com

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English :

L’événement Festival de poche Qui l’eût cru? Théâtre de rue Concert Fanfare Cie Tête d’Ampoule Comprégnac a été mis à jour le 2026-07-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)