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AGENDA · Comprégnac

Visite guidée du village de Peyre, Village de Peyre, Comprégnac

samedi 19 septembre 2026 · Village de Peyre · Comprégnac

Visite guidée du village de Peyre, Village de Peyre, Comprégnac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Village de Peyre
Adresse
12100 Comprégnac
Ville
12100 Comprégnac
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit.

Visite guidée du village de Peyre 19 et 20 septembre Village de Peyre Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite guidée du village de Peyre en compagnie d’un habitant, pour découvrir son histoire, son patrimoine et ses paysages.

Village de Peyre 12100 Comprégnac Comprégnac 12100 Aveyron Occitanie Venez découvrir Peyre classé  » Plus Beau Village de France  » Parking obligatoire en bas du village le long de la D
Visite guidée avec un habitant du village.

OT-MILLAU©

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