Visite guidée du village de Peyre, Village de Peyre, Comprégnac

Informations pratiques

Visite guidée du village de Peyre 19 et 20 septembre Village de Peyre Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite guidée du village de Peyre en compagnie d’un habitant, pour découvrir son histoire, son patrimoine et ses paysages.

Village de Peyre 12100 Comprégnac Comprégnac 12100 Aveyron Occitanie Venez découvrir Peyre classé » Plus Beau Village de France » Parking obligatoire en bas du village le long de la D

Visite guidée avec un habitant du village.

OT-MILLAU©