Festival de Printemps

Église Saint Nicolas L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24

Festival de Printemps

Au programme, 3 jours de concerts:

Vendredi 22 mai: Harpes celtiques- Les voix de Taezi et Ronya subliment les instruments avec ces airs traditionnels.

Samedi 23 mai: Choeur de chambre du Conservatoire de la Roche-sur-Yon. Hommage à G.Faure

Dimanche 24 mai: Ensemble à cordes. Une vingtaine de musiciens accompagne Dmitry Sitkovetsky, violoniste international.

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Église Saint Nicolas L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

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English :

Spring Festival

L’événement Festival de Printemps L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud