Festival de Saint-Céré L’Opéra

Prudhomat Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-02

­­Après les opéras Carmen et Tosca, présentés au Festival de Saint-Céré en 2023 et 2024, le Théâtre Impérial Opéra de Compiègne poursuit son exploration des grandes figures féminines avec Léonore alias Fidelio, dans un sublime hymne à la liberté

­­Après les opéras Carmen et Tosca, présentés au Festival de Saint-Céré en 2023 et 2024, le Théâtre Impérial Opéra de Compiègne poursuit son exploration des grandes figures féminines avec Léonore alias Fidelio, dans un sublime hymne à la liberté. Présentée pour la toute première fois, la mise en scène de Pauline Laidet proposera au public de vivre une

expérience scénique d’une intense proximité avec les artistes. Sous la direction de Gabriel Pidoux, neuf solistes de l’Ensemble Le Chapitre octuor à vent et contrebasse et sept chanteur·euses donneront vie à ce drame humaniste

Dans l’enceinte du château, des dizaines de cellules ouvertes, mouvantes, tisseront un univers où ténèbres et lumière, prison et liberté s’entrelacent, tout en dessinant le parcours courageux de Léonore, incarnée par l’incomparable Margaux Poguet. Entre intimité et souffle dramatique, éclat et ombre, cette création résonnera comme un

appel vibrant à la justice, à l’amour et à la liberté .

Prudhomat 46130 Lot Occitanie +33 5 65 38 28 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

after the operas Carmen and Tosca, presented at the Festival de Saint-Céré in 2023 and 2024, the Théâtre Impérial Opéra de Compiègne continues its exploration of great female figures with Leonore, aka Fidelio, in a sublime hymn to freedom

L’événement Festival de Saint-Céré L’Opéra Prudhomat a été mis à jour le 2025-12-19 par OT Vallée de la Dordogne