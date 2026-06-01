Festival de Saint-Riquier, Saint-Riquier, Saint-Riquier

Festival de Saint-Riquier 8 – 12 juillet Saint-Riquier Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T21:00:00+02:00 – 2026-07-08T22:30:00+02:00

Fin : 2026-07-12T21:00:00+02:00 – 2026-07-12T22:30:00+02:00

Événement phare de la saison culturelle départementale depuis 1985, le

Festival de Saint-Riquier célèbre l’émergence de jeunes talents samariens,

l’exigence artistique, la diversité des esthétiques et l’accessibilité à

toutes et tous à une offre culturelle musicale. L’édition 2026, c’est

5 jours de concerts et une invitation à un voyage musical cosmopolite, entre

musique classique et grande chanson française, musique du monde, jazz et rock !

Mercredi 8/07 21h – Abbatiale : Julien Clerc

Jeudi 9/07 19h – Studio Plein Air : Natascha Rogers

Jeudi 9/07 21h – Abbatiale : Angélique Kidjo & L’Orchestre de Picardie

Vendredi 10/07 19h – Studio Plein Air : Lisa Pariente

Vendredi 10/07 21h – Abbatiale : Imany

Samedi 11/07 18h – Préô : Mathilde Nguyen

Samedi 11/07 19h – Studio Plein Air : Guillaume Bellom

Samedi 11/07 21h – Abbatiale : Khatia Buniatishvili

Dimanche 12/07 18h – Préô : Verb

Dimanche 12/07 19h – Studio Plein Air : Flore Benguigui & The Sensible Notes

Dimanche 12/07 21h – Abbatiale : Michel Jonasz

Saint-Riquier Saint-Riquier Saint-Riquier 80135 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.festivalsaintriquier.fr/ »}]

5 jours de concerts et une invitation à un voyage musical cosmopolite, entre musique classique et grande chanson française, musique du monde, jazz et rock !

DR