Festival de Thau- Lancement de la 36ème édition- Camille en Bal, Esplanade de Mèze, Mèze (34), Mèze

Festival de Thau- Lancement de la 36ème édition- Camille en Bal Samedi 11 juillet, 20h30 Esplanade de Mèze, Mèze (34) Hérault

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T20:30:00+02:00 – 2026-07-12T00:30:00+02:00

Fin : 2026-07-11T20:30:00+02:00 – 2026-07-12T00:30:00+02:00

Samedi 11 juillet 2026 – Lancement de la 36ème édition du Festival Camille en Bal Où ? Esplanade de Mèze



Depuis plus de 20 ans, Camille est une voix reconnue de la scène occitane. La chanteuse languedocienne à la personnalité bien trempée propose un bal original qui puise ses sources dans les …

source: Festival de Thau- Lancement de la 36ème édition- Camille en Bal – AgendaTrad

Esplanade de Mèze, Mèze (34) Esplanade de Mèze, 34140 Mèze, France Mèze 34140 Hérault Occitanie [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-07/festival-thau-lancement-36eme-edition-camille.7g5zkn6b »}]

avec Camille en Bal festival concert