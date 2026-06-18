FESTIVAL SUR TOUS LES TONS 2026 CONCERT TARANN IRISH CELTIC MUSIC Mèze

Mèze

FESTIVAL SUR TOUS LES TONS 2026 CONCERT TARANN IRISH CELTIC MUSIC

Place Monseigneur Hiral Mèze Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Tarann est un quartet profondément ancré dans les musiques traditionnelles, puisant son inspiration dans les répertoires bretons, irlandais et écossais.

Tarann est un quartet profondément ancré dans les musiques traditionnelles, puisant son inspiration dans les répertoires bretons, irlandais et écossais.

Né de rencontres spontanées lors de sessions irlandaises à Lodève, le groupe s’est construit autour d’une complicité musicale forte et d’un goût commun pour le partage. Porté par la voix sensible de Jeanne, également au whistle, le groupe tisse un univers sonore riche et nuancé.

Gaëtan (guitare, bouzouki, whistle), Rémy (guitare, bouzouki, banjo ténor) et Yannick (bodhrán) apportent une assise rythmique et harmonique à la fois solide et vivante, permettant à chaque morceau de respirer et d’évoluer librement.

Tarann propose un répertoire mêlant airs traditionnels, mélodies revisitées et arrangements personnels, où se croisent énergie des danses, finesse des ballades et subtilité des textures instrumentales. Entre envolées dynamiques et instants suspendus, leur musique invite à un voyage sensible au cœur des paysages celtiques.

Sur scène, le groupe cultive une ambiance chaleureuse et authentique, où la proximité avec le public fait partie intégrante de l’expérience.

Chaque concert devient alors un moment de partage, entre intensité rythmique et douceur intemporelle. .

Place Monseigneur Hiral Mèze 34140 Hérault Occitanie +33 6 24 80 08 61 lespenitents.meze@gmail.com

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English : FESTIVAL SUR TOUS LES TONS 2026 CONCERT TARANN IRISH CELTIC MUSIC

Tarann is a quartet deeply rooted in traditional music, drawing inspiration from the Breton, Irish, and Scottish repertoires.

L’événement FESTIVAL SUR TOUS LES TONS 2026 CONCERT TARANN IRISH CELTIC MUSIC Mèze a été mis à jour le 2026-06-18 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau